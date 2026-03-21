Не тупик, а паралич: в Британии списали переговоры по Украине

Мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, инициированный Вашингтоном в начале 2026 года, не просто зашел в тупик, а находится в параличе. Об этом говорится в материале "Би-би-си". В статье подчеркивается, что официально стороны винят в паузе обострение ситуации на Ближнем Востоке и высказывают надежду на продолжение встреч, но в реальности еще до войны в Иране все старания разбились о стену из неразрешимых споров о статусе территорий и гарантиях безопасности. Авторы считают, что в нынешнем виде переговоры уже не способны привести к урегулированию украинского конфликта.

По данным источников агентства, переговоры начали «выдыхаться» задолго до эскалации в Персидском заливе. Россия настаивает на выполнении «пониманий Анкориджа» — договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года, которые подразумевают передачу под контроль Москвы территорий Донбасса. Киев, в свою очередь, отказывается от любых уступок без получения жестких международных гарантий безопасности, ратифицированных Конгрессом США.

Трамп несколько раз уже высказывал явное недовольство позицией украинской стороны, которая требует немедленных юридических обязательств от Вашингтона. Однако Владимир Зеленский на компромиссы не идет.

Эксперты издания полагают, что в нынешней конфигурации переговоры не способны привести к прочному миру.

"Источники Би-би-си (все они попросили об анонимности, так как не уполномочены обсуждать переговоры со СМИ) сходятся во мнении: повестка и сам формат переговоров в их нынешнем виде вряд ли приведут к концу войны в Украине", - говорится в публикации.

В тоже время издание приводит комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который не согласен с мнением западных экспертов о том, что переговоры выдохлись.

"Ничего выдыхаться не начало. С самого начала было понятно, что трехсторонние переговоры будут непростыми. И действительно, многие вопросы, особенно территориальный вопрос, еще нужно продолжить обсуждать. Он очень сложный. Много других сложных вопросов. И мы предпочитаем публично, конечно же, их не озвучивать. Мы надеемся, переговоры продолжатся в ближайшее время", - сказал глава кремлевской пресс-службы.

При этом украинские официальные лица, входящие в переговорную делегацию, от комментариев отказались. Сегодня, как сообщалось ранее, украинцы проводят двухстороннюю встречу с представителями администрации США в Майами. Там, в том числе, будет поставлен и вопрос о продолжении переговоров в трехстороннем формате уже с участием России.