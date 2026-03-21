Муж убил 20-летнюю беременную блогершу

В Индии 24-летний парень убил свою 20-летнюю жену, которая была на третьем месяце беременности. Девушка вела семейный блог на YouTube, сообщает Times of India.

Тело погибшей с множественными ножевыми ранениями головы, шеи и рук обнаружили её родители. Муж, работавший администратором в больнице, недавно уволился и с места преступления скрылся.

По данным полиции, в последние месяцы в семье были серьёзные разногласия. Родители мужа не одобряли этот брак. Из-за постоянных ссор супруги переехали в дом родителей девушки.

Соседи рассказали, что ссоры случались часто, а в ночь убийства они слышали крики. Возбуждено уголовное дело по статьям о двойном убийстве (женщины и нерождённого ребёнка) и убийстве, связанном с приданым. Подозреваемый объявлен в розыск.