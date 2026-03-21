Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам аэропортов США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о готовности выплатить заработную плату всем сотрудникам управления транспортной безопасности США (TSA), работающим в американских аэропортах, которые пострадали от длительного шатдауна в США. Об этом он заявил в соцсети X.

"Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране", - написал предприниматель.

До этого стало известно, что в аэропорту Питтсбурга организовали банк для сотрудников аэропорта, которые несколько недель не получали зарплату в результате шатдауна.

14 февраля из-за шатдауна министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Тогда частичный шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ.

31 января в США начался частичный шатдаун, который завершился 4 февраля. Тогда правительство США временно приостановило работу до утверждения финансирования.