В МАГАТЭ прокомментировали очередной удар США по ядерному объекту в Иране

Власти Ирана уведомили МАГАТЭ об атаке израильских и американских военных на крупный ядерный объект республики в Натанзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

В субботу, 21 марта, иранская сторона рассказала, что ВС США и ЦАХАЛ ударили по комплексу по обогащению урана в Натанзе. Утечки радиации не были зафиксированы.

«Иран уведомил МАГАТЭ о том, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе», — отметил представитель агентства.

По его словам, специалисты МАГАТЭ изучают полученные от иранской стороны данные.

Ранее сообщалось, что авиация США летом 2025 года нанесла мощные удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Глава США Дональд Трамп заявил тогда, что иранская ядерная программа «уничтожена», ключевые специалисты ликвидированы.

Вместе с тем, в марте 2026 года стало известно, что американские разведчики опасаются того, что иранские ядерщики получат доступ к запасам обогащенного урана, погребенным после прошлогодних ударов.