Трамп удивился реакции трех стран на просьбу США по войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен отказу Австралии, Японии и Южной Кореи помочь Соединенным Штатам в войне с Ираном.
Его слова прозвучали в интервью Sky News Austalia.
«Очень удивлен. (...) Принимайте участие. Я был немного удивлен, что они сказали "нет", а мы всегда говорим им "да"», — сказал американский лидер.
При этом президент не стал уточнять, в чем именно должны принять участие вышеупомянутые страны.
Ранее Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.