Трамп потребовал триллионы за иранский конфликт с арабских монархов

Администрация президента США Дональда Трампа предъявила странам Персидского залива беспрецедентный финансовый ультиматум. За продолжение или прекращение боевых действий против Ирана Вашингтон требует от монархий региона суммы, исчисляемые триллионами долларов. Об этом заявил в эфире BBC Arabic оманский журналист Салем бен Хамад аль-Джахури.

По его сведениям, американская сторона фактически перевела военную поддержку на коммерческие рельсы, предложив союзникам оплатить участие армии США в региональном конфликте.

«5 трлн долларов — за продолжение американской военной поддержки и операций против Ирана», — раскрыл аль-Джахури детали требований Вашингтона.

Журналист подчеркнул, что это финансовое давление не имеет аналогов в истории отношений США с арабским миром.

Однако даже прекращение огня не обойдется союзникам бесплатно. Если арабские страны решат, что пора заканчивать, им придется компенсировать Белому дому потери от остановки военной машины.

«2,5 трлн долларов — в качестве компенсации за прекращение войны и вывод сил, если страны региона предпочтут деэскалацию», — уточнил Салем бен Хамад аль-Джахури.

На данный момент информация о данном ультиматуме официально не подтверждена ни Вашингтоном, ни представителями Совета сотрудничества. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, эксперты канала отмечают, что подобный подход полностью соответствует экономической политике нынешней администрации США.