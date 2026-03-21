В Евросоюзе оценили отказ Украины допустить инспекции на «Дружбу»

Категорический отказ правительства Украины допустить инспекторов ЕС на трубопровод «Дружба» для проведения проверки его состояния «совсем не обнадеживает», пишет портал Euractiv со ссылкой на источник в Европарламенте.

Напомним, что транзит по нефтепроводу был остановлен 27 января 2026 года. В Киеве отметили, что этот шаг был обусловлен повреждениями, нанесенными объекту. Остановка транзита, по данным экспертов, привела к ряду дипломатических скандалов между Украиной, Венгрией и Словакией.

Будапешт и Братислава раскритиковали Киев, потребовали от ЕС послать инспекцию для проверки состояния трубопровода. Брюссель направил специалистов, но они так и не получили доступ к «Дружбе».

«Один дипломат ЕС отметил, что отказ Киева разрешить инспекции «совсем не обнадеживает», хоть украинцы и «предоставили хорошие объяснения» по поводу того, почему трубопровод сложно починить», — пояснил автор статьи.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава, на фоне истории с повреждением «Дружбы», заключат соглашение о строительстве нового нефтепровода между двумя странами.

Министр разъяснил, что новый трубопровод между Братиславой и Сазхаломбаттой построят в начале 2027 года, он рассчитан на транспортировку 1,5 млн т бензина и дизельного топлива.