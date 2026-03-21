Орбан резко высказался о политике Брюсселя
Политика брюссельских чиновников, вмешательство во внутренние дела других государств привела к гибели европейской демократии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, глава венгерского кабмина в последние годы неоднократно критиковал Брюссель за нарушение ключевых принципов, на которых базируется Евросоюз, в частности, за попытки отменить право вето.
Орбан отметил, что руководство ЕС спровоцировало крупнейшее экономическое банкротство в Европе. Он добавил, что для Брюсселя в приоритете интересы Киева, а не европейских стран.
«Европейская демократия умирает. Она умирает, потому что терпит экономический крах, потому что запутана в политической цензуре», — разъяснил глава кабмина.
Гибели демократии, заметил премьер, также способствуют постоянные попытки Брюсселя вмешаться в президентские и парламентские выборы.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что «коллективный Запад» годами учил Россию тому, как надо жить, как понимать демократию, как трактовать такое понятие, как «свобода слова», а теперь пытается запретить конкуренцию.