Публикация официальным Вашингтоном вызывающих снимков премьер-министра Японии Санаэ Такаити с торжественного ужина спровоцировала грандиозный политический скандал.

Глава японского правительства шокировала соотечественников несдержанным поведением и фамильярностью в присутствии Дональда Трампа.

«Позор для Японии. Позор века», — пишут пользователи соцсети X под фотографией, на которой Такаити запечатлена со вскинутыми руками и широко открытым ртом.

Этот эмоциональный кадр первым в официальном отчете о визите опубликовал Белый дом. Возможно, это было сделано намеренно.

Масла в огонь подлило видео с мероприятия, на котором Такаити слишком активно реагирует на знаки внимания со стороны американского президента - поглаживала его руку. Японские пользовали из-за этого обвинили премьера в подхалимстве.

Ранее Санаэ Такаити сама поясняла на своей странице в соцсети X, что её восторг был вызван выступлением военного оркестра, исполнившего её любимую рок-композицию Rusty Nail группы X Japan. Канцелярия премьер-министра позже подтвердила, что глава правительства позволила себе эмоциональный всплеск именно во время музыкального номера, однако это не успокоило общественность, усмотревшую в действиях премьера отсутствие должной выправки и достоинства.