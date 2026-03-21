На Украине допустили невозможность подготовить энергосистему к зиме

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире телеканала Украина может не успеть закупить все необходимое для ремонта энергосистемы оборудование до наступления зимы.

© Lenta.ru

«Есть такая вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое [для ремонта энергосистемы страны] оборудование именно от европейских доноров», — заявил он.

Как пояснил депутат, основная проблема заключается в том, что европейские компании производят необходимое оборудование слишком медленно, несмотря на уже заключенные с Украиной контракты, которые также финансируются Европейским союзом (ЕС).

По его мнению, одним из возможных решений могла бы стать закупка техники, в том числе в Китае. Однако для этого потребуется изменить механизм финансирования, чтобы Укрэнерго могла самостоятельно выбирать поставщиков, при том что оплата по-прежнему будет осуществляться за счет ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к следующей зиме. Он подчеркнул, что мэрии города необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».