Президент Ирана раскрыл планы на конфликты с соседями

Исламская республика не собирается вступать в конфронтацию с соседними государствами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Соответствующая запись была опубликована на его личной странице в социальной сети X.

«Вы наши братья, мы не собираемся вступать с вами в конфликт», — написал политик.

По мнению иранского лидера, от любой потенциальной эскалации напряжённости между Тегераном и соседними мусульманскими странами в конечном итоге выигрывает исключительно Израиль.

Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран считает соседние государства братскими, однако готов дать решительный отпор в случае нарушения своих границ.

Нетаньяху раскрыл, какие действия приведут к смене режима в Иране

7 марта президент Ирана извинился перед соседними странами и заявил, что Тегеран не будет наносить по ним удары, если они не атакуют первыми.