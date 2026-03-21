На Украине указали на риски не успеть подготовить энергосистему к следующей зиме

Украина может не успеть закупить необходимое оборудование для ремонта энергетической системы до наступления зимы. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости.LIVE".

"Есть такая вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое (для ремонта энергосистемы. - "Газета.Ru") оборудование именно от европейских доноров", - заявил он.

Парламентарий отметил, что главная сложность заключается в низких темпах производства этого оборудования европейскими компаниями, с которыми у Киева уже заключены контракты, финансируемые также средствами Евросоюза (ЕС).

По мнению Нагорняка, решением этой проблемы может стать закупка оборудования в том числе в Китае, однако для этого должен измениться механизм финансирования закупок - чтобы "Укрэнерго" само могло выбирать поставщиков оборудования.

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна с начала 2014 года потеряла более 40 ГВт генерирующей мощности. По его словам, это более 80 % мощности энергосистемы.

Глава украинского минэнерго отметил, что на начало 2014 года на Украине была одна из нейших генераций в Европе — 54,5 ГВт. В начале 2022 года генерация составляла 32 ГВт, а сегодня уцелело менее 10 ГВт генерирующей мощности, уточнил Шмыгаль.