Терпение лопнуло: Зеленский начал срываться уже на Брюссель

Владимир Зеленский начал позволять себе критические выпады не только в адрес американской администрации, но уже и в адрес европейских партнеров. Как отмечает Responsible Statecraft, неблагодарный союзник перестал сдерживать свое недовольство затягиванием процесса вступления Украины в ЕС. По мнению аналитиков, чем дольше тянется процедура, тем резче становятся высказывания из Киева.

«Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, помимо очевидных проблем, связанных с конфликтом, Украина борется с коррупцией и имеет серьезные пробелы в области верховенства закона и защиты прав меньшинств. Именно поэтому многие государства-члены ЕС обеспокоены тем, что ускоренный прием Киева в свои ряды может подорвать доверие к самому блоку и создать опасный прецедент.

Ранее европейские чиновники уже давали понять, что скорого прорыва в вопросе членства Украины ждать не стоит. Глава евродипломатии Кая Каллас еще 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы назвать Украине конкретную дату вступления. Позже, 6 марта, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что при существующем механизме Украина никак не сможет стать членом блока к 2027 году. В связи с этим, по ее словам, Еврокомиссия уже готовит для Киева некий «эксклюзивный план» постепенного присоединения.