США и Израиль продолжают ликвидацию иранской ракетной и ядерной программ, а для для реальной смены режима в конечном итоге потребуется "наземный компонент".

Об этом, как сообщает газета The Daily Excelsior, в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы уничтожили ракеты и большую часть ядерной инфраструктуры. Но сейчас мы уничтожаем заводы, которые производят комплектующие. Мы уничтожаем их промышленную базу так, как не делали этого раньше", - заявил он.

По словам израильского лидера, воздушные операции, хотя и играют важную роль, сами по себе не могут привести к переломному моменту для политического руководства Ирана.

"Мы можем создать условия, но в какой-то момент они (народ Ирана, - прим. "РГ") должны воспользоваться этими условиями, - сказал Нетаньяху. - Перелом не может произойти только с воздуха, нужен и наземный компонент. Существует множество вариантов этого наземного компонента, и я позволю себе не перечислять их все".

Он добавил, что не знает, кто сейчас управляет Ираном, поскольку новый Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи "не не показывается на публике".

Израильский премьер также заверил журналистов в том, что Тель-Авив не оказывал влияния на решение руководства США о начале конфликта с Ираном.

"Неужели кто-то думает, что кто-то может указывать президенту Трампу, что делать? Да ладно вам. Я никого не вводил в заблуждение. Он понимал, что нужно помешать Ирану развивать свою ядерную программу", - отметил Нетаньяху.

Ранее экс-глава центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент, накануне покинувший свой пост из-за несогласия с решением Белого дома о начале операции на Ближнем Востоке, заявил о том, что Тель-Авив всеми силами пытался помешать соглашению между Вашингтоном и Тегераном.

Возмездие «Насраллы»: Иран обрушил невиданную ракету на союзников США

Согласно американцу, Трамп мог достигнуть успехов в диалоге с Тегераном, если бы у него было больше пространства для переговоров. Израиль же, пытаясь всеми средствами помешать договоренностям, придумал заранее неприемлемое условие, что Иран должен отказаться от программы по обогащению урана.