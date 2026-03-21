В Британии назвали государства, готовые обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Коалиция стран, готовых внести вклад в обеспечение безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, значительно расширилась. К ней присоединились еще 14 государств, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Британии.

По данным агентства, в четверг, 19 марта, о намерении содействовать безопасному судоходству в Ормузе заявили Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ, Соединенное Королевство и Япония.

Журналисты заметили, что Токио присоединилось после переговоров премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

В Лондоне пояснили, что заявления о присоединении сделали Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и ряд других государств.

В правительстве не посчитали нужным раскрыть, какую конкретно помощь намерены оказать эти страны.

Загадочное судно прошло через заблокированный Ормузский пролив

Ранее министр-делегат Минобороны Франции Алис Руфо сообщила, что участие французского экспедиционного корпуса или военных кораблей в операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе означало бы прямое вступление республики в противостояние на Ближнем Востоке.