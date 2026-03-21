Названа цель визита в США делегации Украины

Украинские переговорщики прибыли в Соединенные Штаты с целью проведения встречи с американской стороной по вопросам урегулирования кризиса на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные массмедиа.

По данным источников, лайнер украинской делегации приземлился в Майами.

Американская сторона будет представлена спецпредставителем президента Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты в последние недели несколько раз посылали сигналы о возможном скором возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, украинские переговорщики вылетят в США с тем, чтобы обсудить подготовку к трехсторонней встрече.

Переговоры Украины и США пройдут в Майами

Вместе с тем, политик не посчитал необходимым раскрыть, какие конкретно задачи поставлены переговорщикам, какие аспекты мирной сделки они будут обсуждать с американцами.