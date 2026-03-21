Зеленский рассказал о переговорах по урегулированию с США

Делегации Украины и США продолжат переговоры по урегулированию 22 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что встреча украинской и американской делегаций в Майами (штат Флорида) завершилась. Зеленский указал, что с американской стороны в ней участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Команды продолжат общаться и завтра», — уточнил политик.

Ранее сообщалось, что Киев на встрече в Майами представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.