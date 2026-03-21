Президент России Владимир Путин достиг наилучшего геополитического положения за последние годы, получив неоспоримое преимущество над своими оппонентами на мировой арене.

К такому выводу приходят аналитики итальянского издания AntiDiplomatico, ссылаясь на мнения украинских обозревателей.

«На фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы», — указывает издание.

В статье отмечается, что пока Европа погружается в энергетический кризис, а тема Украины отходит на второй план, с России постепенно снимают санкции. Более того, текущая напряженная обстановка на Ближнем Востоке позволяет Москве зарабатывать миллиарды долларов на возросшей цене на нефть, еще больше укрепляя свои позиции.

Зеленский сделал заявление о Путине

Накануне президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что работа по украинскому урегулированию идет полным ходом, несмотря на отсутствие официальных трехсторонних встреч. По его словам, контакты происходят практически ежедневно и уже привели к значительному прогрессу. Глава Белого дома выразил уверенность, что ему удастся привести стороны к соглашению о прекращении огня и остановить конфликт дипломатическим путем.