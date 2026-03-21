США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе

В ежегодном докладе разведывательного сообщества США Россия вновь названа одной из основных государственных угроз наряду с Китаем, Ираном и КНДР. Также впервые в этот перечень включили Пакистан.

Исламабад попал в список из-за разработки современных ракетных систем, которые, по мнению американских спецслужб, потенциально способны достичь территории США. Ранее Пакистан не рассматривался как прямая ракетная угроза для Америки.

Среди глобальных и транснациональных угроз в документе также перечислены киберугрозы, миграция, развитие технологий и ситуация в Африке.

Доклад ежегодно готовится разведывательным сообществом США и представляет оценку текущих рисков для национальной безопасности страны.