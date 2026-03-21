Названо место встречи делегаций США и Украины

Местом двусторонней встречи делегаций США и Украины для проведения переговоров о мирном урегулировании конфликта 21 марта станет Майами. Такие данные приводит со ссылкой на источник издание «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По информации собеседника издания, американскую сторону на переговорах представят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Песков: Делегации РФ не будет на предстоящей встрече по Украине в США

Согласно сведениям источников украинского издания «Общественное», представителями от Киева на предстоящих переговорах назначены секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также руководитель парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет участвовать в предстоящей встрече между США и Украиной. Он выразил надежду, что пауза в трехсторонних переговорах будет временной.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.