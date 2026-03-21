Евродепутат назвал ошибку лидеров ЕС по Ирану

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) совершили большую ошибку, не осудив удары США и Израиля по Ирану. Об этом заявил евродепутат Руди Кеннес в беседе с РИА Новости.

«Самая большая ошибка европейских лидеров была в том, что они не отреагировали на удары по Ирану, что не осудили их. Им следовало немедленно осудить происходящее», — назвал ошибку Кеннес.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в своей речи на саммите ЕС сравнила конфликт на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход. Она также повторила, что у стран ЕС нет намерения расширять мандат миссии Aspides на Ормузский пролив.