Три недели позора: Трамп не смог повторить разгром Ирака
По прошествии трех недель с начала военной операции США и Израиля против Ирана стало очевидно, что расчет на быстрый разгром Тегерана не оправдался. В 2003 году именно на три недели была разгромлена армия Ирака и взят Багдад. Сейчас же вместо победного марша Вашингтон столкнулся с затяжным конфликтом, который обнажил серьезные стратегические просчеты американской администрации, отмечает издание «Страна».
Сейчас Трамп оказался перед выбором из двух крайне плохих сценариев. Первый — немедленно завершить боевые действия и объявить о мнимой победе.
"Но на практике это будет означать фиксацию абсолютной победы Ирана, так как именно он в ходе нынешней войны на данный момент установил контроль над Ормузским проливом, и американцы этому никак помешать не смогли", - обращают внимание журналисты.
В этом случае, отмечают авторы, американское влияние в регионе будет «почти полностью обнулено».
Второй путь — продолжение войны с целью добиться капитуляции Тегерана — несет в себе не меньшие риски: от неприемлемых военных потерь до экономической дестабилизации и усиления поддержки Ирана со стороны Китая.
Ключевой проблемой для Трампа стало то, что его новая стратегия глобального доминирования через силовой контроль над ресурсами вызвала отторжение почти у всего мира.
Таким образом, Белый дом оказался в изоляции, имея из надежных союзников в этой авантюре разве что Израиль.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что рассматривает возможность сокращения военных усилий на Ближнем Востоке.
«Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий», — написал он.
Глава Белого дома также отметил, что его страна не обязана в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива.
«Соединенные Штаты им не пользуются!» — подчеркнул Трамп, добавив, что Вашингтон готов оказать помощь в этом вопросе, если его попросят.