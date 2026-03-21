Глава Минфина США Бессент рассказал о лицензии на продажу нефти из Ирана

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в своем посте в социальной сети X разъяснил суть принятого ведомством решения о временном разрешении на реализацию иранской нефти.

© Московский Комсомолец

По его словам, выпущенная лицензия представляет собой узконаправленную и краткосрочную меру, которая позволит ввести в оборот значительные объемы топлива, оказавшиеся в затруднительном положении.

Бессент пояснил, что в настоящее время крупные партии иранской нефти заблокированы в море. Благодаря новому разрешению эти существующие запасы будут временно разблокированы для выхода на международные рынки.

По оценке главы минфина, в результате этого шага Соединенные Штаты смогут оперативно обеспечить поставку на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти.

Разрешение распространяется на грузы, которые были погружены на танкеры не позднее 20 марта 2026 года. При этом действие лицензии ограничено по времени: она будет оставаться в силе до 19 апреля 2026 года.

В документе уточняется, что разрешенными считаются все операции, которые являются стандартными и необходимыми для завершения сделок с указанными партиями топлива.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов через свой профильный орган - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) - выдало временное разрешение на проведение операций с иранской нефтью.