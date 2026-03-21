Вучич обвинил Бербок и «Зеленых» в антисербской кампании

Президент Сербии Александар Вучич возложил ответственность за проведение кампании против своей страны на бывшую главу МИД ФРГ Анналену Бербок и иных представителей партии «Зеленых», входивших в прежний состав правительства Германии.

В интервью изданию Berliner Zeitung сербский лидер отметил, что с бывшим канцлером Олафом Шольцем у него сложились в целом нормальные рабочие отношения, тогда как взаимодействие с некоторыми министрами, особенно из числа «Зеленых», проходило со значительными сложностями. По его утверждению, они вели против Сербии кампанию на различных уровнях.

Сербский президент также заявил, что ему неизвестно, по какой причине так действовала госпожа Бербок, однако он не считает, что это отвечало интересам Германии. Как подчеркнул Вучич, экс-глава немецкого внешнеполитического ведомства непременно добивалась от Белграда смены позиции по вопросу непризнанного Косово, при этом она не желала принимать во внимание политические последствия подобного шага для Сербии.