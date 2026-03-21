Сербия заявила о начале третьей мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, поскольку она уже началась. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По его словам, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.

«Если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально обе начались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — сказал политик.

Вучич заявил, что Европа «погрузится в ад» из-за блокады Ормузского пролива

Ранее в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По заявлениям журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.