Глава ФБР выступил с обвинениями в адрес России

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель выступил с заявлением, в котором обвинил российские спецслужбы в проведении кибератак против пользователей мессенджера Signal.

© Московский Комсомолец

В своем посте в социальной сети X он сообщил, что ФБР выявило группу хакеров, якобы имеющих отношение к российским разведывательным структурам, которые занимаются взломом аккаунтов в коммерческих мессенджерах.

По словам главы бюро, целью злоумышленников стали лица, представляющие интерес для разведки, включая нынешних и бывших американских чиновников, военнослужащих, политиков и журналистов. Утверждается, что в результате взлома тысяч учетных записей злоумышленники получили доступ к личной переписке, похитили контактные данные и рассылали фишинговые сообщения от имени пострадавших.

Примечательно, что Патель не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств, не назвал имена пострадавших лиц и не уточнил, какие именно хакерские группировки якобы стоят за этими действиями.

