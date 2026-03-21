Грядущий провал Трампа в Иране связали с ошибкой его молодости

Президент США Дональд Трамп ничего не понимает в военной стратегии, так как сам в молодости избежал участия в войне во Вьетнаме. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

В частности, эксперт указал на риски начала наземной военной операции США против Ирана. Он предположил, что американские военные могут высадиться на острове Харк в Персидском заливе. По его словам, этот шаг станет для Вашингтона катастрофой, так как Трамп ничего не понимает в вопросах военной стратегии.

«Остров Харк может стать идеальной мишенью для артиллерийских ударов со стороны Ирана (...) Но Трамп этого не понимает — он в молодости избегал военной службы во Вьетнаме и ничего не знает о военной стратегии», — Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке.

В молодости Трамп получил пять отсрочек от призыва во время войны во Вьетнаме, участие США в которой длилось с 1955 по 1975 годы. В частности, четыре раза будущий президент избежал отправки на фронт по образовательным причинам и один раз — по медицинским показаниям. Трампа несколько раз подозревали в фабрикации травмы.

17 марта Трамп заявил, что исключает возможность повторения «вьетнамского сценария» в Иране. Политик во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что потенциальная наземная операция США не перерастет в затяжной конфликт.