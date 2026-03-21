Трамп захотел окончательно разойтись с важным союзником

Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесён в перечень экстремистов и террористов) о закрытии американских военных баз в Испании. Об этом он заявил журналистам.

По словам американского лидера, Грэм* прав, призывая к этому. Трамп отметил, что страны НАТО должны активнее участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, через который альянс получает значительную часть энергоресурсов.

Президент США добавил, что сенатор ранее был большим сторонником Североатлантического альянса, но теперь изменил свою позицию. Конкретных сроков вывода баз Трамп не назвал.

Ранее Линдси Грэм* выступил с предложением пересмотреть присутствие американских военных в Испании.

Официальный Мадрид пока не комментировал заявления Вашингтона. Напомним, что премьер-министр страны Педро Санчес ранее резко осудил решение Штатов и Израиля начать войну с Ираном.

*внесён в перечень экстремистов и террористов