HLM: Министром обороны США Хегсетом в войне с Ираном движет ненависть к исламу

Министр обороны Пит Хегсет пытается придать военным действиям США на Ближнем Востоке христианскую моральную подоплеку, которая предполагает, что они якобы санкционированы Богом. Хегсет ссылается на Божественный Замысел, чтобы оправдать применение Америкой военной мощи против Ирана.

Глава Пентагона говорил о “подавляющей силе” и непревзойденной способности американских военных обрушивать “смерть и разрушения сверху” на своих “апокалиптических” иранских врагов. Затем министр обороны Пит Хегсет, стоя в Пентагоне, обратился к американскому народу с призывом совершить особую молитву в военное время. Он попросил американцев молиться о победе в бою и безопасности своих войск, рассказывает The New York Times. “Каждый день, стоя на коленях, со своей семьей, в своих школах, в своих церквях, - говорил военный министр США, - во имя Иисуса Христа”.

В то время, когда американские и израильские военные сбрасывают тысячи бомб на мусульманскую страну, большинство населения которой составляют шииты, призыв Хегсета бросается в глаза, подчеркивает The New York Times.

Больше, чем любой другой высокопоставленный американский военачальник в новейшей истории, Хегсет рассматривал военные операции США на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке как нечто большее, чем политика. Часто он придавал этим действиям христианскую моральную подоплеку, которая предполагает, что они санкционированы Богом. Именно этот взгляд на высшую силу, сочетающийся со смертоносной американской огневой мощью, по словам Хегсета, дает ему уверенность в том, что Соединенные Штаты одержат верх в Иране.

“Наши возможности выше. Наша воля выше. Наши войска лучше”, - сказал он в недавнем интервью программе CBS News “60 минут”. “Провидение нашего всемогущего Бога защищает эти войска, и мы привержены этой миссии”.

В то же время Хегсет в значительной степени избегает представления ислама как врага, обращает внимание The New York Times. На пресс-конференции в четверг он похвалил арабских союзников Америки в Персидском заливе за поддержку войны после нападения Ирана на них. “Мы гордимся тем, что защищаемся вместе с ними, стоим на их стороне”, - вещал Хегсет.

Консервативная ветвь американского христианства, которую представляет Хегсет, долгое время занимала центральное место в движении президента Трампа, и ее идеи часто используются Трампом и высокопоставленными членами его администрации, пишет The New York Times.

“Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой”, - сказал Трамп на своей инаугурации в 2025 году, имея в виду ощущение божественной миссии после того, как пережил покушение на убийство. А в прошлом месяце в Мюнхене госсекретарь Марко Рубио заявил, что Америку и Европу как цивилизации связывает “христианская вера”.

Хегсет часто говорит о важной роли, которую его вера играет в его жизни и, по его мнению, в жизни Соединенных Штатов. Он молился “Царю Иисусу” в Белом доме на февральском обеде для губернаторов. В прошлом месяце, выступая перед группой вещателей, в основном придерживающихся евангелизма, он охарактеризовал Соединенные Штаты как страну, основанную на христианских принципах. “От христианских Евангелий Ветхого и Нового Заветов напрямую зависит развитие западной цивилизации и Соединенных Штатов Америки”, - сказал он им.

Подобные настроения уже давно распространены среди сторонников Трампа-евангелистов, которые порой называют себя участниками священной войны, направленной на продвижение своих ценностей и восстановление Америки, возвращая ее к тому, что некоторые из них считают ее христианскими корнями, отмечает The New York Times.

Хегсет выделяется как гражданский лидер самой могущественной армии в мире своей готовностью стереть грань между метафорической войной, ведущейся в духовной сфере, и реальным сражением. После убийства в сентябре основателя Turning Point USA Чарли Кирка Хегсет опубликовал видео, в котором он смешал аудиозапись, на которой он читает молитву Господню, с видеозаписью запуска ракет, дымящих военных кораблей и падающих с неба парашютистов. “Помолимся за Чарли, наших воинов и нашу нацию”, - написал он.

Ранее в этом месяце Хегсет описал операции по борьбе с наркокартелями, включая военные удары США, в результате которых погибли по меньшей мере 157 человек, как часть более широкой войны по защите христианских народов от сил безбожного “наркокоммунизма” и тирании.

“Мы стоим перед важным испытанием, - сказал он министрам обороны со всего Западного полушария, - будут ли наши страны западными нациями с отличительными чертами, христианскими нациями под властью Бога, гордящимися нашим общим наследием, прочными границами и процветающими народами”.

Призывы Хегсета к молитве в пресс-центре Пентагона и ежемесячные добровольные христианские богослужения, которые он организовывает в аудитории Пентагона, представляют собой разительный отход от того, как военных капелланов учат служить своей пастве, что отражает многообразие американской нации, отмечает The New York Times. Согласно исследованию Исследовательской службы Конгресса, проведенному в 2019 году, около 70 процентов военнослужащих считают себя христианами.

Описание Хегсетом военных действий США как божественно санкционированных противоречит взглядам многих выдающихся лидеров различных христианских традиций. Кардинал Роберт Макэлрой из Вашингтона провел различие между молитвой за Америку и ее военнослужащих, которую, по его словам, он совершает регулярно, и моральным пониманием войны, которое, по-видимому, излагает Хегсет. “По моему собственному мнению, согласно учению церкви, это не моральная война, это аморальная война, и поэтому я не молюсь о том, чтобы эта аморальная война продолжалась”, - сказал кардинал Макэлрой в интервью. “Я вижу моральный императив в прекращении этой войны, в прекращении огня”.

Это мнение разделяет папа Лев XIV, который также призвал к прекращению боевых действий в Иране. “Насилие никогда не приведет к справедливости, стабильности и миру, которых ожидают народы”, - сказал он.

Хегсет, со своей стороны, обращается к более ранней эпохе католической церкви, чтобы поддержать свою точку зрения. На правом бицепсе Хегсета вытатуирована латинская фраза “Deus vult”, или “воля Божья”, которую он назвал “боевым кличем” крестовых походов, безжалостных средневековых войн, в которых христианские воины сражались за освобождение Иерусалима от мусульманского владычества. Хегсет считает эти сражения, возможно, самым формирующим моментом в истории свободного мира. В своей книге “Американский крестовый поход”, опубликованной в 2020 году, он описывает крестовые походы как “кровавые” и “полные невыразимой трагедии”, но утверждает, что они были оправданы, поскольку спасли христианскую Европу от нашествия ислама.

“Нравится ли вам западная цивилизация? Свобода? Равное правосудие? Поблагодарите крестоносцев”, - пишет он в своей книге. “Если бы не крестовые походы, не было бы протестантской реформации или Возрождения. Не было бы Европы и Америки”.

Именно такой взгляд на Бога, христианство и войну доминирует на молитвенных службах Пентагона при Хегсете, констатирует The New York Times.

“Мы знаем, что Бог любит. Но знаете ли вы, что Бог также ненавидит?” - сказал евангелист Франклин Грэм на молитвенной службе в Пентагоне в декабре. “Знаете ли вы, что Бог также является Богом войны?” - продолжил он, стоя близ рождественских елок и ханукальной меноры. “Многие люди не хотят думать об этом или забывают об этом”.