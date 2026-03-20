СМИ: Украине грозит конфликт с США при отказе проводить выборы

Украине грозит конфликт с США при отказе проводить выборы, пишут журналисты The Times.

По словам замглавы украинской ЦИК Сергея Дубовика, ведомство должно было предоставить Верховной раде законопроект о проведении выборов в конце марта. Однако теперь сроки сдвинулись на конец мая, в то время как американский лидер Дональд Трамп настаивает на проведении выборов.

«Знаете, какой пример они нам приводили? Гражданская война в США. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это пришло от администрации Трампа», — сказал Дубовик.

Ранее Зеленский заявил, что выборы президента Украины могут состояться только после окончания конфликта с Россией.

28 февраля он отметил, что на Украине нет выборов, поскольку, по его словам, они неважны для граждан страны.

14 февраля Зеленский говорил, что Киев готов провести выборы, если США обеспечат прекращение огня на два-три месяца.