Премьер Чехии опроверг сообщения о развороте самолета из-за теракта

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг публикации о том, что якобы велел развернуть самолет по пути в Будапешт для экстренного возвращения в Прагу из-за угрозы теракта.

Бабиш опроверг публикации о том, что якобы велел развернуть самолет по пути в Будапешт для экстренного возвращения в Прагу, передает РИА «Новости». Бабиш заявил на пресс-конференции после заседания Совета безопасности, что не летал в Будапешт, а отправился туда на машине.

«В Прагу вернулся для того, чтобы провести заседание Совбеза в связи с сегодняшним пожаром на военном заводе в городе Пардубице», – заявил премьер Чехии.

Ранее чешское издание DenikiN сообщило, что самолет с премьер-министром на борту развернулся из-за сообщений о возможном теракте и вернулся в Прагу. Эта информация была подхвачена многими зарубежными СМИ. После возвращения Бабиш действительно провел заседание Совбеза, однако подчеркнул, что возвращение было запланировано в связи с пожаром на военном заводе.

Ранее Бабиш решил отменить рабочую программу после нападения на митинге.