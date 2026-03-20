Варшавский зоопарк отказался предоставить невесту манулу Тимофею

Речь о самке Джесси — участнице Европейской программы разведения, которую курирует Европейская организация зоологических садов.

«В этой программе участвуют все польские фертильные манулы. Таким образом, поиск партнёра для самки в России не ведётся», — заявил представитель зоопарка.

О том что манулу Тимофею подбирают невесту, ранее сообщала гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова.

За жизнью этого кота с интересом следят десятки тысяч людей, они наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях.