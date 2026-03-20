Трамп назвал мешающую ему дожить до 200 лет привычку

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы дожить до 200 лет, если бы не привычка есть фастфуд. Об этом сообщает The Daily Beast.

Во время встречи в Белом доме с футбольной командой Военно-морской академии США Трамп назвал себя самым здоровым из американских президентов. Для подтверждения своих слов он вспомнил оценку врача Ронни Джексона, которого спросили, кто здоровее — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Трамп.

«Он сказал: “Президент Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет. И я люблю этого парня”», — передал его словам Трамп.

Отметим, что сейчас Трампу 79 лет — он является самым пожилым президентом США на момент вступления в должность.

