Появились подробности возможного теракта в Чехии

Поджог предприятия по производству оружия в Пардубице рассматривается как террористический акт. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на своей странице в социальной сети X.

«В промышленном цехе в Пардубице произошел пожар, который расследуется как террористический акт (...) На основании полученной информации я принял решение созвать заседание Совета государственной безопасности», — сообщил подробности Бабиш.

Издание Irozhlas со ссылкой на пожарных сообщило, что пожар произошел 20 марта около четырех часов утра по местному времени (шесть часов утра по московскому времени). Возгорание было ликвидировано менее чем за два часа.

Ранее Бабиш по пути в Будапешт развернул самолет обратно в Прагу после сообщений о возможном теракте в стране.