Украинцев опросили об отказе от Донецкой области

Киевский международный институт социологии провел опрос, «как долго украинцы готовы терпеть войну». Об этом сообщает издание «Обозреватель» в Telegram-канале.

«Большинство украинцев выступают против увода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников», — говорится в публикации.

Категорически неприемлемым этот шаг считает более 60 процентов украинцев.