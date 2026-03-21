Вся подконтрольная Украине часть ДНР обесточена

Вся подконтрольная Украине часть Донецкой народной республики (ДНР) оказалась обесточена вечером 20 марта. О пропаже электричества пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«В том числе нет света в Славянске и в Краматорске», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска. До этого сообщалось, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. Сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.