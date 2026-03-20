Заявление американской стороны о проблемах с выделенными денежными для киевского режима средствами стало болезненным ударом для украинских властей, пишут немецкие СМИ.

Обострение ситуации с финансированием произошло на фоне заявлений о недостатках контроля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

Заместитель генерального инспектора Адам Каплан сообщил, что аудиторы выявили нарушения в надзоре за помощью на сумму 26 млрд долларов.

«Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», – говорится в публикации.

Представители Республиканской партии неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие реальной подотчетности со стороны Киева.

Журналисты отмечают, что политические решения новой администрации существенно ограничили работу USAID из-за мер экономии. Сокращение программ особенно сильно ударило по Украине, так как многие проекты в энергетике и медиа зависят от иностранного финансирования.

Ранее украинский экономист Даниил Монин заявил, что бюджетные планы Киева свидетельствуют о намерении продолжать войну до конца 2027 года.

До этого Владимир Зеленский требовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.