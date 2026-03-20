Население Украины сократилось до 20 миллионов человек. Об этом заявил замглавного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд в X.

«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — отметил он.

По его мнению, это —чрезвычайные изменения.