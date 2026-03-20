Египет решил сократить часы работы ТЦ и кафе на фоне войны США и Ирана

Правительство Египта ввело меры по сокращению потребления электроэнергии на фоне роста мировых цен на топливо в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

В рамках этих ограничений 28 марта торговые центры, рестораны и магазины будут обязаны закрываться в 21:00 в будние, а по выходным — в 22:00. Также власти страны планируют отключать подсвеченные рекламные щиты, сокращать уличное освещение до минимально безопасного уровня и закрывать многие государственные учреждения к 18:00. Кроме того, Каир рассматривает возможность перевода сотрудников государственных структур и частного сектора на дистанционную работу один–два дня в неделю.

Мадбули подчеркнул, что эти меры носят временный характер. Спустя месяц их пересмотрят, а после стабилизации ситуации ограничения отменят. Египетский премьер отметил, что до начала войны США и Израиля против Ирана импорт газа обходился Египту примерно в 560 миллионов долларов в месяц, а в текущий момент — около 1,65 миллиарда долларов в связи с ростом мировых цен на энергоносители, передает Bloomberg.

