Трамп назвал лучшего союзника для США по сравнению с НАТО

Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News назвал Японию лучшим союзником США, чем НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Япония лучший союзник, чем НАТО», — сказал американский лидер.

Трамп также раскритиковал Североатлантический альянс за нежелание поддержать Соединенные Штаты в разблокировке Ормузского пролива.

По словам политика, из-за конституционных ограничений Япония не может дать прямых гарантий, но в случае необходимости выступит на стороне Вашингтона.

Трамп: НАТО не пришло на помощь США Ормузском проливе из-за слабости

Ранее Трамп заявил, что НАТО не помогает США в ситуации с Ормузским проливом из-за слабости альянса. До этого президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить свои военные корабли в Ормузский пролив.