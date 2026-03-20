Владимир Зеленский теряет возможность продавливать законы через парламент. Об этом пишет Times со ссылкой на источники в Верховной Раде.

«Это настоящий парламентский кризис. Основа большинства, которое у них было ещё два месяца назад, рухнула», — приводит издание слова нардепа Тамилы Ташевой.

Ранее газета Le Monde писала, что угрозы Владимира Зеленского отправить депутатов Верховной рады на фронт усугубили положение фракции «Слуга народа».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что режим Зеленского превратился в экспортёра нестабильности в мире.