Одесситы перекрыли одну из улиц города

Жители Одессы в очередной раз перекрыли одну из улиц города, протестуя против отключения электричества. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

При этом не уточняется конкретное место сбора одесситов. На видео, которое опубликовало издание в Telegram-канале, можно увидеть несколько десятков горожан, которые заблокировали проезд.

В последнее время жители Одессы часто перекрывали улицы из-за отсутствия света.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения света.