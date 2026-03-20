Чак Норрис перед смертью хвастался формой и говорил, что не стареет

За несколько дней до госпитализации и смерти Чак Норрис публиковал в соцсетях ролик, в котором выглядел здоровым и полным сил. Видео появилось в сети 10 марта, в день его 86-летия.

На кадрах легендарный мастер боевых искусств в боксёрских перчатках участвовал в спарринге и нокаутирует партнёра.

«Я не старею, я повышаю свой уровень», — заявил исполнитель главной роли в сериале «Крутой Уокер».

Он также поблагодарил судьбу за возможность в таком возрасте заниматься спортом и сохранять хорошее здоровье.

Спустя несколько дней, 19 марта, Норриса экстренно госпитализировали на Гавайях. По данным TMZ, актёру стало плохо во время тренировки. Незадолго до этого он чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался.

Каким был Чак Норрис

Чак Норрис (настоящее имя Карлос Рэй Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года. До прихода в кино он был профессиональным каратистом, чемпионом мира в полутяжёлом и тяжёлом весах, основателем собственного стиля.