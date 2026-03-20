Премьер Чехии вернулся в Прагу после сообщений о возможном теракте

Самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем на борту развернулся в сторону Праги после сообщений о возможном теракте в стране. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил портал Denikn.

По информации СМИ, речь идет о возможном теракте в городе Пардубице.

— В пятницу премьер-министр Андрей Бабиш должен был принять участие в дебатах с венгерскими журналистами, близкими к партии «Фидес», в Будапеште. Однако из-за возможного теракта в Пардубице он возвращается в Прагу и в шесть часов созовет заседание Совета государственной безопасности, — говорится в материале.

В этот же день стало известно, что в Чехии произошел пожар на предприятии, связанном с израильским оборонным концерном Elbit Systems. Ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. Ее представители заявили, что завод является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля.

В январе Бабиш заявил, что лидеры европейских стран слишком поздно решились вернуться к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.