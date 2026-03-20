Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из Славянска

Глава администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Вадим Филашкин в пятницу, 20 марта, объявил о начале принудительной эвакуации детей из находящегося под контролем ВСУ города Славянск в ДНР.

— Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов, — сказано в сообщении.

Филашкин также прикрепил к своему заявлению перечень из 38 улиц, въездов и переулков, расположенных преимущественно на востоке и северо-востоке города, откуда планируется эвакуация. Он направил приказ на согласование в координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий, созданный кабинетом министров Украины, пишут «Известия».

8 февраля администрация Белгорода начала сбор заявок на эвакуацию жителей города в другие регионы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, приоритет будет отдан многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим пенсионерам.

В январе вице-премьер Украины по развитию территорий и общин Алексей Кулеба сообщил, что в 44 населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. По его словам, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин, в Днепропетровской области эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.