Саммит ЕС обернулся катастрофой: выходка Зеленского поразила Запад
Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Многие европейские лидеры рассчитывали, что им удастся хотя бы обеспечить поступление финансовой поддержки Киеву. Тем не менее, атмосфера на встрече оказалась мрачной. А Зеленский, кототрый подключился к мероприятию по видеосвязи только усугубил сиуацию.
Мерц и другие европейские политики надеялись, что бывший комик сможет снизить напряжение и и заверить премьер-министра Венгрии Орбана в том, что Киев решит вопрос с нефтепроводом, но вместо этого Зеленский «перешел в наступление».
«Зеленский сыграл жестче, чем [мы] ожидали, возможно, полагая, что «он может переждать» (...) Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, возможно, он рассчитывает, что после этого Орбан изменит свой тон», – сказал правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, Будапешт отказался поддержать выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро и пообещал блокировать принятие нового пакета антироссийских санкций в ЕС до запуска «Дружбы».
Ранее сообщалось, что Хорватия выразила готовность предоставить Венгрии и Словакии необходимые объемы нефти, которых эти страны лишились из-за блокады Киевом нефтепровода. Однако в обмен на такие поставки Будапешт должен снять вето на планы Евросоюза по выделению крупного кредита Украине.