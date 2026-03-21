Израильская полиция напала на журналистов в Иерусалиме

Израильская полиция напала на группу журналистов возле Старого города Иерусалима во вторник вечером. В числе пострадавших - продюсер CNN, который получил перелом запястья.

Подробности инцидента стали известны в пятницу вечером. Выяснилось, что израильские полицейские также повредили фотооборудование и конфисковали карты памяти у журналистов, находившихся у Львиных ворот Старого города, освещавших молитвы в Рамадан. Ранее сообщалось, что во вторник мусульманские верующие, которым было запрещено молиться в мечети Аль-Акса из-за военных ограничений, собрались у стен Старого города. Однако полиция не дала им совершить молитву и оттеснила их. Верующие направились на улицу в соседнем районе Вади Аль-Джоз.

Полиция еще раз переместила прихожан к месту возле стен Старого города, где несколько мгновений спустя полицейские бросили в группу светошумовые гранаты. Двое журналистов были задержаны, когда офицеры напали на них и повредили их оборудование. Несколько других журналистов, которые фиксировали происходящее, включая старшего продюсера CNN Абира Салмана, пытались вмешаться, но были оттеснены правоохранителями, которые не объясняли репортерам причин такой агрессии.

После того, как двое журналистов были освобождены, Салман и другие журналисты отправились проведать своих коллег. Полиция приказала журналистам вернуться. На кадрах видно, как группа подчиняется указаниям полиции, но офицер в штатском, возможно, из специального подразделения, неожиданно хватает Салмана за руку, выкручивает ее и ломает запястье. В своем заявлении полиция обвинила журналистов в отказе выполнять приказы, заявив, что они были "участниками беспорядков". В заявлении полиции также утверждалось, что "только после задержания полицией они представились журналистами и были впоследствии освобождены".

"Мы требуем объяснений и привлечения к ответственности за это ничем не спровоцированное нападение и добиваемся решения этого вопроса в соответствующих органах. Как журналисты, мы соблюдаем правила командования тыла в военное время, но эти правила ни при каких обстоятельствах не позволяют сотрудникам полиции нападать на журналистов", - говорится в заявлении телеканала CNN.

Союз журналистов Израиля резко отреагировал на действия силовиков, назвав заявление полиции "фактически неверным". Профсоюз призвал комиссара полиции Израиля немедленно отстранить причастных к инциденту офицеров и начать внутреннее расследование.

"Полицейские напали на нескольких журналистов без причины, включая иностранную прессу, - говорится в заявлении профсоюза. - Офицеры повредили профессиональное оборудование, конфисковали карты памяти, документирующие их незаконные действия, и сломали кость продюсеру CNN".

Нир Гонтарз, член профсоюза, занимающегося вопросами насилия в отношении журналистов, заявил, что полиция намеренно нацелилась на журналистов, полностью осознавая, что они выполняют свою профессиональную работу.

"Иногда журналисты случайно получают удары, в том числе от полицейских, во время выполнения своей работы. В этом инциденте это не было случайностью. Полиция отметила журналистов как цели и напала на них, - сказал Гонтарц. - Это не было случайностью, это была преднамеренная атака на журналистов".

Ассоциация иностранной прессы (FPA) также осудила "неспровоцированное нападение" на журналистов. "FPA призывает полицию Израиля немедленно принять меры против офицеров, причастных к этому неспровоцированному нападению, и в будущем действовать для защиты свободы прессы, а не попирать ее права", - заявила организация.

Эксперт ООН утверждает, что Израиль систематически подвергает палестинцев пыткам в масштабах, "свидетельствующих о коллективной мести и деструктивных намерениях". В докладе, опубликованном в пятницу, специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что с 7 октября 2023 года палестинцы, находящиеся под стражей, "подвергаются исключительно жестокому физическому и психологическому насилию". "Жестокие избиения, сексуальное насилие, изнасилования, жестокое обращение, доводящее до смерти, голод и систематическое лишение людей самых элементарных человеческих прав нанесли глубокие и неизгладимые раны телам и душам десятков тысяч палестинцев и их близких", - говорится в докладе, который цитирует Al-Jazeera.