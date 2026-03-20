Трамп: в Иране не осталось никого, с кем можно вести переговоры

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме заявил, что в Иране больше нет лидеров, с которыми Вашингтон мог бы вести диалог. По его словам, американскую сторону это устраивает.

«Нам не с кем там разговаривать, и нам это нравится», — сказал Трамп.

Он добавил, что в Иране даже никто не хочет становиться лидером.

Трамп также выразил уверенность, что у Ирана больше нет флота, авиации, систем ПВО и радаров.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. За это время погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а его сын и преемник Моджтаба Хаменеи, по данным СМИ, был тяжело ранен.

Ранее Трамп заявил, что с Владимиром Зеленским сложнее иметь дело, чем с Владимиром Путиным.