США отказались от предложенной Россией сделки по Ирану

Россия предложила США сделку по помощи Ирану — согласно инициативе, Москва была готова остановить разведывательную поддержку Ирана, если США прекратит аналогичную помощь Украине. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, Россия обратилась с соответствующим обращением к США. Предложение подразумевало остановку разведывательной помощи, включая передачу Ирану информации о координатах военных объектов США на Ближнем Востоке, но только если взамен Вашингтон также не будет поставлять Украине разведывательные данные о России.

«Два источника, знакомые с ходом американо-российских переговоров, сообщили, что подобное предложение было сделано российским посланником Кириллом Дмитриевым посланникам администрации Трампа Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами», — сообщает издание.

Отмечается, что США это предложение отклонили. При этом сам факт такого предложения вызвал обеспокоенность среди дипломатов Евросоюза. Как объясняет издание, они опасаются, что таким образом Россия пытается испортить отношения между Европой и США.

