БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявили в иранском посольстве в Индии по итогам переговоров Пезешкиана и индийского премьера Нарендры Моди, пишет ТАСС.

«Ссылаясь на текущее председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — сообщили представители посольства.

Кроме того, президент Ирана предложил организовать в регионе структуру безопасности из стран Ближнего Востока, которая отвечала бы за обеспечение мира и стабильности.

Ранее сообщалось о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи. В ЦРУ и «Моссаде» предполагают, что Хаменеи может быть жив.